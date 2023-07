Hanno forzato un fuoristrada Daihatsu Feroza per rubare un borsello con all’interno un telefono cellulare e alcuni documenti.

Ma i movimenti dei due ladruncoli, lunedì sera in via Petrarca a Sinnai, sono stati immortalati dai sistemi di videosorveglianza e individuarli, per i carabinieri della stazione del paese, non è stato complesso.

Ieri sono stati denunciati per furto aggravato un quarantaduenne di Quartu, affidato in prova ai servizi sociali, e un disoccupato quarantaquattrenne di Sinnai.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata