Va avanti l'intervento di Forestas all'ingresso della pineta di Sinnai dove si è già proceduto all'abbattimento di alcuni pini pericolanti e alla pulizia del sottobosco per mettere in sicurezza l'area dove ora verrà realizzato un progetto per la valorizzazione di questa parte del sito che Forestas ha dato in concessione al Comune di Sinnai.

Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale in Terra di Siena Bruciata.

Prevista poi la messa in sicurezza delle scarpate che costeggiano la viabilità con la realizzazione di muretti a secco e la sistemazione di due aree relax: una a sinistra a pochi passi dall'ingresso e una all'altezza della casermetta, con l'aggiunta di panchine e giochi. In programma anche la piantumazione di essenze tipiche mediterranee.

E ancora, la manutenzione del sentiero in forte pendenza che dall'ingresso conduce al punto ristoro: questi lavori saranno eseguiti con un battuto in terra stabilizzata e l'aggiunta di palizzate in legno lungo tutto il sentiero.

