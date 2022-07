Infortunio sul lavoro a Solanas: un imprenditore edile è rimasto folgorato da una scarica di corrente nel cantiere di lavoro.

Subito soccorso da una persona che si trovava nella zona si è ripreso dopo un quarto d'ora di massaggi cardiaci.

L'uomo, 66 anni, è stato trasportato in ospedale al Brotzu in codice giallo. Dopo le visite in ospedale è stato trattenuto in osservazione ma sta bene, per fortuna è fuori pericolo.

L'incidente sarebbe avvenuto nella frazione di Sinnai durante la manovra di una betoniera utilizzata per un gettito di calcestruzzo.

Raffaele Serreli

