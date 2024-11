Si è svolta sabato nella parrocchia di Sant'Isidoro e stasera nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara la festa del Ringraziamento, con la gente dei campi che ha portato sull'altare i frutti della terra al termine della stagione agraria, quest'anno segnata dalla siccità e da una crisi profonda.

Oggi nella chiesa parrocchiale gremita la messa è stata celebrata dal parroco, padre Gabriele Biccai, che ha ribadito la necessità del ritorno ai campi, invitando soprattutto i giovani a innamorarsi di questo lavoro, a contribuire alla salvaguardia della terra, che va rispettata e non maltrattata. Perché, ha ribadito padre Gabriele, Dio la terra l'ha creata per l'uomo. Una terra che sa dare lavoro, che unisce e che dà speranza e amore. Qundi la consegna dei doni.

Sabato la festa del Ringraziamento si è svolta invece nella chiesa della parrocchia di Sant'Isidoro con la predica di don Sandro Piludu e la consegna dei doni della terra e delle greggi: grano, vino, patate, legumi, pane, olio, formaggio. Sono stati consegnati ai fedeli chicchi di grano con l'invito a seminarli in casa anche in un vaso in segno di speranza, di rilancio di un settore, oggi i crisi.

