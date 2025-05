Un'area abbandonata con le erbacce che continuano a crescere, potenziale pericolo anche per le zone circostanti soprattutto ora che col caldo iniziano a rinsecchire.

Il malumore non manca con intervento anche del consigliere comunale di minoranza Roberto Loi: «Stiamo parlando solo di un passaggio pedonale nel quartiere di (Bellavista). Un tratto minimo abbandonato a se stesso dove è quasi impossibile passarci anche a piedi. Ho più volte comunicato sia in consiglio che in Commissione la criticità di questa situazione: il diserbo è un servizio che il Comune paga: si tratta solo di far rispettare il capitolato d'appalto per risolvere rapidamente il problema venendo incontro anche alle sollecitazioni dei residenti».

