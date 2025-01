Altre due farmacie potrebbero essere istituite a Sinnai e nella frazione turistica di Solanas. La Giunta comunale ha fatto la sua indicazione alla Regione alla quale spetta il compito di indire il bando.

«In sostanza – ha spiegato l'assessore comunale alla sanità Roberto Demontis - a Sinnai sono operative solo tre farmacie rispetto alle cinque che dovrebbe avere in dotazione: in questo contesto abbiamo indicato l'apertura di una nuova farmacia nella via Sant'Elena a Sinnai e una nella frazione turistica di Solanas. Un problema che va visto a mio parere anche con la riapertura della Guardia medica assolutamente necessaria in un'area turistica come quella di Solanas».

Il problema è rimbalzato spesso anche in consiglio comunale con interveniti, fra gli altri, dei consiglieri di minoranza Aldo Lobina, Walter Zucca e di maggioranza Massimo Lebiu. Nella circostanza l'assessore Demontis aveva assicurato i suoi contatti con l'assessorato regionale alla sanità sollecitando la soluzione del problema a Solanas che nell'ultima estate è rimasta senza Guardia medica e senza farmacia. Ora la richiesta di una nuova farmacia anche per Sinnai tale da garantire la copertura di un quartiere come quello di Sant'Elena, ora sguarnito.

Ora la soluzione potrebbe arrivare con i bandi regionali. Demontis ha detto anche che, al di là dei bandi, si farà di tutto per riaprire a Solanas sia la farmacia che la Guardia medica.

