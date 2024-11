Si è tenuto nella palestra della scuola di Via Trento a Sinnai il workshop “Donne al sicuro” organizzato dall’associazione professionale I.P.T.S. in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune.

L’evento si è svolto in due parti: la prima teorica sulla comprensione del ruolo che giocano le emozioni e la paura nelle situazioni di pericolo. La seconda, pratica, sulle tecniche base per l’autodifesa personale. Presenti la sindaca Barbara Pusceddu e gli assessori Michela Matta e Roberto Demontis.

«Si è trattato di un evento che in questo momento vale tantissimo. Noi donne ancora oggi - dice l'assessora Matta - siamo chiamate ad avere gli occhi aperti per la nostra incolumità e sicurezza. Spero arrivi un giorno nel quale queste iniziative e questi corsi non siano più necessari. Ora dobbiamo pensare a proteggerci anche con la tecnica che si acquisisce attraverso questi eventi».

