Si svolge domenica a Sinnai la 15esima edizione della rassegna di canto corale “Is duas Columbas”, dedicata ai coristi prematuramente scomparsi Stefano, Felice, Gigi, Ambrogio e Paolo. L'appuntamento è alle 20 al teatro civico. La manifestazione è organizzata dal Coro S'Arrodia, diretto dal Maurizio Boassa.

Saranno ospiti dell’evento, i cori “Nivalis” di Chiavenna, diretto da Gabriele del Barba e “Collegium Kalaritanum” di Cagliari, diretto da Giorgio Sanna. Annunciato il tutto esaurito.

Fondato nel dicembre 2007 per volontà del direttore Maurizio Boassa, il coro “S’Arrodia” è formato da un gruppo di amici appassionati di canto che, avendo svolto a lungo attività folkloristica, vantano esperienza ed affiatamento decennali nel campo delle tradizioni popolari. Fin dalla sua costituzione è impegnato al fine di promuovere il canto corale nell'ambito delle tradizioni popolari della Sardegna e di Sinnai in particolare, e di partecipare attivamente alle iniziative della comunità. Si appresta a fare una tournée in Veneto, ospite del coro Monti del Sole di Belluno, presente l'anno scorso alla rassegna.

