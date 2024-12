Oltre 4.000 euro al Comune di Bagnacavallo in Emilia Romagna. La somma è stata raccolta a Sinnai durante la manifestazione di beneficienza "Calici d'autunno" che si è tenuta il 10 novembre scorso su iniziativa dell'assesorato alle Attività produttive e Agricoltura con la collaborazione del Masise, della Pro Loco e di imprenditori privati.

L'assessore Maurizio Boassa, promotore di questa prima edizione di "Calici d'autunno", l'altra sera in Consiglio comunale a Sinnai ha fatto conoscere allo stesso Consiglio e alla cittadinanza il rendiconto della manifestazione organizzata per promuovere i prodotti locali, ma anche per fare beneficenza. «Nell'occasione», ha detto Boassa, «sono stati ricavati 4.028 euro che la protezione civile ha deciso di donare al Comune di Bagnacavallo in Emilia Romagna rimasto danneggiato dallo scorsa alluvione. La somma arriverà al Comune di Bagnacavallo dopo le interlocuzione fra la nostra sindaca Barbara Pusceddu e il sindaco del paese della Romagna».

Il 10 novembre scorso nella Piazza Sant'Isidoro a Sinnai si è registrato il tutto esaurito, con la fila per poter assaggiare i prodotti tipici di Sinnai e del territorio confinante: i vini, la birra, i salumi, il miele, il formaggio, il pane con l’olio distribuiti in quantità per i palati più fini.

