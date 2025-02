Il Consiglio comunale di Sinnai è stato convocato per il 28 febbraio alle ore 17.30.

In programma la discussione su alcune interrogazioni, l'approvazione dello schema di schema tra i comuni di Sinnai, Maracalagonis e Quartucciu per l’elaborazione del progetto “Realizzazione della condotta idrica di adduzione per la fornitura dell'acqua potabile per i villaggi insistenti sulla strada statale 125 afferenti ai comuni di Quartucciu, Maracalagonis, Sinnai".

Al terzo punto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. Da discuitere anche lo schema di convenzione tra i comuni di Sinnai, Dolianova e Villasalto per l’elaborazione del progetto messa in sicurezza e valorizzazione della strada Sinnai – Villasalto.

