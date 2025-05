L'assessorato comunale alle Attività produttive, organizza per domani a Sinnai un seminario informativo indirizzato a tutte le categorie di lavoratori autonomi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'appuntamento è alle 15 nella sede della Polisolidale in via Libertà. Invitati tutti gli operatori economici che operano sul terrritorio. Un incontro importantissimo, attuale in un mondo del lavoro che non sempre garanisce la sicurezza. <E' importante partecipare-ha detto l'assessore comunale alle Attività produttive Maurizio Boassa. Si parlerà delle ultime normative di legge sulla materia e soprattutto degli obblighi che spettano ai datori di lavoro in tema di sicurezza e per non incorrere nelle sanzioni ad essa legata>. Da qui l'idea di questo incontro che-ha aggiunto Boassa- potrà dipanare alcuni di questi dubbi. Un invito a partecipare che rivolgo alle Imprese edili ed artigiane, ai commercianti, ai coltivatori diretti, a tutti coloro che fanno impresa. L'ingresso alla Polisolidale in via Libertà, 141, è libero>.

Il programma prevede un dibattito sulla sicurezza sul lavoro con relatori Marco Calabretto e Stefano Serra e sul tema "Non lavoreremo mai in modo non sicuro. Zero incidenti è la nostra scelta", con relatore Luigi Campus.

