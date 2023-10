È stata restituita alla famiglia la salma di Nicola Sensibile, il 51enne rimasto vittima questa mattina di un malore mentre in bici percorreva la strada asfaltata della pineta di Sinnai a poca distanza da Bruncu Mogumu, il punto più alto con i suoi 340 metri sul livello del mare di questa oasi di verde.

È stato insomma un malore improvviso a provocare la morte dell'uomo, conosciuto e stimato in tutta la zona. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, con le indagini effettuate dai carabinieri della Stazione di Sinnai. Dopo il parere dei medici e del rapporto dei militari, il magistrato ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Nicola Sensibile, che abitava a Selargius, sarebbe arrivato da solo a Sinnai per una passeggiata in pineta quando si è sentito male rendendo vani tutti i tentativi di soccorso. La sua morte ha suscitato grandissimo cordoglio in tutta la zona: Nicola era uno sportivo, amava la bici e la camminata, era una persona innamorata dell'ambiente che ha sempre vissuto con grande intensità.

