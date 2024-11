Si svolgerà mercoledì 6 novembre a Sinnai la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. L'appuntamento è alle 9,30 col raduno in Piazza chiesa delle autorità, comitati, cittadini dei familiari dei caduti, autorità militari e civili e una scolaresca. Presente la sindaca Barbara Pusceddu.

Alle 10 il parroco padre Gabriele Biccai celebrerà la messa in onore dei caduti. Seguirà il corteo dalla Piazza chiesa al parco delle Rimembranze in via Piave alla presenza della banda della Brigata sassari. Ci saranno i discorsi della sindaca Pusceddu e di altre autorità, con la cerimonia dell’Alzabandiera e con la visita al Parco delle Rimembranze con le lapidi dei soldati sinnaesi caduti in guerra.

Prevista la deposizione della corona d'alloro e una successiva visita al parco del Milite Ignoto nella via Marconi che chiuderà la cerimonia alla quale è invitata tutta la popolazione.

