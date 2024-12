Diverse carcasse d'auto sono state localizzate nelle vicinanze del tagliafuoco della pineta di Sinnai. A notarle un uomo che portava a passeggio il suo cane.

La segnalazione è stata portata in Consiglio comunale dalla consigliera di Forza Italia Roberta Simoni, che ha presentato un’interrogazione per sapere cosa il Comune intende fare per bonificare il sito.

In Consiglio l'assessora all'ambiente Michela Matta ha assicurato un intervento anche col coinvolgimento di Forestas e della Polizia locale per recuperare queste carcasse, bruciate e abbandonate sul territorio. Matta ha detto che sono state già identificate altre discariche e che si sta agendo in merito. La consigliera Simoni si è detta soddisfatta della risposta dell'assessora. «Sono soddisfatta - ha detto la consigliera azzurra – proseguiremo nella politica dell'ascolto al servizio del cittadino, per le piccole e grandi problematiche della quotidianità del vivere il nostro Comune».

