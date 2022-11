Sta cambiando look l'ingresso della pineta di Sinnai. Nell'area in concessione al Comune, vanno avanti i nuovi lavori previsti con uno stanziamento di 400mila euro. Con altri 400mila euro di recente concessione si completeranno una serie di lavori già programmati. Attualmente si sta ultimando i percorso a piedi verso la zona ristoro.

«Il battuto in terra stabilizzata - ha spiegato l'assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai - ha dato vita ad un ambiente ordinato e accogliente con panchine rivestite in pietra locale che saranno presto ultimate con rivestimento in legno. Si sta ultimando anche il sentiero tra gli alberi, accompagnato per tutta la sua lunghezza da uno steccato di protezione».

«Ogni intervento - aggiunge Cappai - è stato vagliato con cura dallo studio Silva, specializzato in paesaggio, che ha curato il progetto fin dal preliminare. Ai primi di dicembre è prevista la fornitura degli arredi, nuove panchine e tavoli per la zona alta. Con le ulteriori risorse di 400.000 euro reperite dall'attuale amministrazione, sono previsti per il prossimo anno la riqualificazione di tutta l'illuminazione nella parte in concessione, un nuovo tratto di sentieristica e la riqualificazione di una delle aree allestite con attrezzi sportivi. Concluderà il manto stradale un tappetino d'usura colorato, color rosso terra di siena bruciata, adatto ai cromatismi dell'ambiente seminaturale in cui si inserisce. La selezione dei materiali e degli interventi programmati ha superato pienamente l'approvazione di tutti gli enti sovraordinati coinvolti».

