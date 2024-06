Incidente stradale alla periferia di Sinnai all'altezza del vecchio cimitero. Un motociclista di 46 anni di Maracalagonis ha perso il controllo della sua Ducati strisciando sull'asfalto, sulla provinciale 15.

Il conducente è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale da una ambulanza del 118. Ha riportato escoriazioni in diverse parti del corpo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge.

Non si esclude che l'incidente, che non ha coinvolto altre auto, sia avvenuto durante un tentativo di sorpasso. Disagi, ovviamente, per le lunghe file di auto che si sono create sulla strada.

© Riproduzione riservata