Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato con voto unanime la trasformazione e la cancellazione del regime vincolistico dei lotti e delle attività imprenditoriali sorte negli ultimi vent’anni nella zona industriale di Luceri. In sostanza si dà la possibilità all’imprenditore di modificare anche la propria attività con altri progetti imprenditoriali senza i vincoli del passato. Il progetto, illustrato dal sindaco Tarcisio Anedda, è stato votato alla unanimità con l’obiettivo di creare nuove opportunità economiche e anche occupazionali all’interno del Pip, il Piano per gli insediamenti produttivi dove anche di recente, sono stati assegnati alcuni lotti, mai utilizzati in passato.

Approvata sempre all’unanimità anche la determinazione dei prezzi delle aree da cedere in diritto di superficie o in proprietà per l’anno 2024 nei Peep (Piano per l’edilizia economica e popolare) e nello stesso P.I.P. di Luceri. Nel contesto del Peep, i concessionari possono ora trasformare il diritto di godimento delle aree dove hanno costruito la propria casa, dal diritto di superficie, in proprietà, pagando il relativo importo. In questo potranno godere pienamente del bene e poterlo assegnare ai propri eredi. oppure anche a venderli.

Disponendo cosi liberamente del patrimonio. In consiglio si è parlato anche di altri argomenti, del verde, della viabilità, di strade di Torre delle Stelle. Sono intervenuti i consiglieri Andrea Lecca, Roberto Loi, Aldo Lobina, Rita Matta, Walter Zucca e gli assessori Barbara Pusceddu, Aurora Cappai e Giusy Cariello. Si è trattato di uno degli ultimi Consgli comunali prima delle prossime elezioni comunali di giugno. Alla presidenza del Consiglio durante i lavori,si sono alternati Alessandro Orrù e Walter Zucca.

