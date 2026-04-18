l’incidente
18 aprile 2026 alle 17:23aggiornato il 18 aprile 2026 alle 18:24
Sinnai, cade durante un allenamento in mountain bike: 43enne in codice rossoDopo l’allarme è intervenuto l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Brotzu di Cagliari
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Incidente nella zona di Sinnai: durante l’allenamento per una gara di mountain bike, un 43enne è caduto in una fase in discesa battendo violentemente la faccia.
Immediato il soccorso da parte del personale medico del 118, intervenuto anche con l'elicottero per il trasporto del ferito in ospedale al Brotzu.
Sono subito scattati gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.
Il ciclista, soccorso in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.
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