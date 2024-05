Il Comune di Sinnai ha pubblicato il bando per la gestione del servizio di trasporto pubblico necessario per garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza scolastica soprattutto agli alunni residenti e dimoranti nelle frazioni, in zone decentrate e in località costiere o montane.

Il servizio dovrà essere assicurato tramite scuolabus.

Sono interessati in particolare i ragazzi delle frazioni di San Gregorio, Tasonis e di Solanas. L’obiettivo è quello di assicurare il servizio sin dall’avvio del prossimo anno scolastico. Finora i ragazzi della località turistica di Solanas hanno frequentato le lezioni a Villasimius, distante una decina di chilometri: quelli di San Gregorio e di Tasonis, nei caseggiati scolastici di Sinnai.

Le domande dovranno essere presentate al Comune nei tempi e nei termini previsti dal bando: l’obiettivo ovviamente è quello di garantire il servizio di trasporto pubblici sin da settembre, quando riapriranno le scuole per l’anno scolastico 2024/2025.

