Due bacini idrici e alcuni pozzi artesiani soddisfano le esigenze del Comune di Sinnai. Due invasi pieni che anzi tracimano acque mentre tanta altra continua ad entrare nei due invasi di Santu Barzolu. E' questo il risultato di due mesi di piogge continue.

"Oggi – dice Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana, la società mista che gestisce il servizio idrico fognario a Sinnai - nelle due dighe che alimentano il paese, abbiamo una disponibilità di 300mila metri. L'ultima volta che abbiamo dovuto chiedere il soccorso ad Abbanoa è stato nel 2018. I nostri consumi giornalieri vanno dai 3800 metri cubi durante l’estate, ai 2700 in inverno”.

Il prossimo anno non dovrebbero esserci insomma problemi di approvvigionamento idrico in paese. Il servizio come detto è affidato ad Acquavitana, una società mista creata nel 2000 fra il Comune di Sinnai e privati. Il compito di Acquavitana è anche quello di gestire la rete di distribuzione dell'acqua e come detto le fogne.

"Attualmente – aggiunge Alberto Cortese - Acquavitana gestisce una rete di distribuzione di 80 chilometri, frazioni comprese: abbiamo già rifatto 16 chilometri della vecchia rete con tubi principali in ghisa e con l’utilizzo di tubi multistrato per gli allacci alle abitazioni. Nel contempo siamo riusciti anche a limitare le perdite con un sistema di monitoraggio che ci consente costantemente di individuare le eventuali perdite e di intervenire rapidamente con i nostri mezzi e i nostri operai”.

Intanto il Comune di Sinnai punta a mettere in movimento il depuratore di Solanas abbandonato da anni: “Qui – dice il sindaco Tarcisio Anedda – potrebbero essere indirizzati anche i reflui di Torre delle Stelle dove oggi non c'è un metro di fogna. Ci sono solo pozzi neri con tutti i rischi del caso. Ci sono 700mila euro per studiare il progetto. La soluzione meno impattante sul litorale è quello di indirizzare i reflui sul depuratore di Solanas che va adeguatamente sistemato”.

“I problemi del litorale – dice Aurora Cappai, consigliera di minoranza – vanno risolti: Solanas deve avere le sue fogne, come Torre delle Stelle”.

