Aumenta il traffico e aumentano anche gli incidenti stradali con la Polizia locale di Sinnai che ha rafforzato i controlli utilizzando anche l'autovelox.

"La causa principale degli incidenti stradali" riferisce il vice comandante tenente Giuseppe Fiori "è dovuta all'eccessiva velocità dei veicoli". Da giorni è attivato il presidio dei punti maggiormente caratterizzati dal fenomeno dell'eccessiva velocità, quali la circonvallazione comunale e la strada provinciale 20 detta di Santa Barbara a Solanas.

"Dopo un anno di restrizioni sugli spostamenti, con l'istituzione della zona bianca, abbiamo riscontrato una euforia da parte di molti automobilisti - prosegue Fiori – forse dovuta alla libertà ritrovata”.

Da qui l'esigenza di riavviare i necessari controlli a tutela della sicurezza stradale. "Dopo il grande sforzo che la pandemia ha richiesto alla Polizia locale, in termini di controlli sugli spostamenti e verifica del rispetto delle prescrizioni Covid, oggi – conclude il tenente Fiori - siamo nuovamente sul campo per il compito che più si addice alla nostra categoria ovvero l'attività di prevenzione per la tutela della sicurezza stradale".

