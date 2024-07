Sinnai è un Comune cardioprotetto dal 2006, anno in cui furono piazzati quattro defibrillatori in diverse parti dell'abitato e in pineta. Ora c'è la necessità di apportare alcune modifiche al progetto spostando i defibrillatori piazzati vicini alle aree sportive di Bellavista e di via Olimpia. Lì, non servono più visto che nel frattempo, le stese società sportive si sono dotate di defibrillatore. Il comandante della Polizia locale, Giuseppe Fiori, referente sulla materia, ha già indicato nella Piazza Santa Barbara e nella Piazza del vecchio cimitero, i punti dove saranno ospitati i due defibrillatori.

Chi ne avrà necessità, potrà prelevarli, utilizzarli e riportali alla sede della Polizia locale che provvederà a rimetterli nelle loro teche. I due apparecchi saranno protetti da sistemi di video sorveglianza oltre che essere dotati di sistemi automatici di geo localizzazione per evitare danneggiamenti o la loro mancata restituzione dopo l'uso. Un altro defibrillatore è stato donato dai "Lions club" di Sinnai alla cittadinanza. Ora è in dotazione ai Vigili urbani che hanno frequentato specifici corsi per l'uso e che garantisce interventi di emergenza.

«Oggi, tutte le Società sportive sono dotate di DAE»- dice l’assessore alla Sanità, Roberto Demontis. «Da qui la necessità di individuare altri siti e luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, nonché in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza. Il progetto è in fase di implementazione- chiude l'assessore Demontis. Il loro spostamento comporterà anche l’utilizzo di teche idonee e in linea con le nuove disposizioni, dotate anche di sistema di allarme».

