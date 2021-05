L'hub vaccinale di Sinnai è proto per l'apertura che potrebbe avvenire già mercoledì, con le prime somministrazioni al personale che ha aderito al progetto voluto dal Comune e che ha ottenuto nei giorni scorsi il parere favorevole dell'Ats dopo un sopralluogo nella sede.

Quattro le postazioni previste che all'occorrenza possono diventare otto. I vaccini saranno somministrati con la collaborazione delle associazioni di Protezione civile.

Le vaccinazioni sono state programmate per due volte la settimana, il mercoledì e il sabato. L'Ats ha garantito la disponibilità delle dosi.

"C'è assoluta necessità di iniziare e di fare tanti vaccini per sconfiggere finalmente il virus. C'è necessità – ha commentato il sindaco Tarcisio Anedda – di convincere tutti a vaccinarsi. Non ci possono essere perplessità. Ricordo che a Sinnai abbia anche avuto diversi morti per Covid. Si è fatto un grande sforzo per l'istituzione di questo hub: Regione a Ats hanno subito dato la loro disponibilità credendo nel nostro progetto: lo ripeto-ha chiuso il sindaco bisogna somministrare il numero più alto possibile di vaccini e bisogna farli in fretta".

L'hub è stato ricavato nella palestra di via Olimpia, zona sant'Elena, dove esiste anche un grosso parcheggio. "All'interno della palestra -ha detto il vicesindaco Nuccio Melis – oltre le postazioni vaccinali, sono state sistemate le sedie per l'attesa e per il post vaccino. Tutto è stato fatto con cura nel rispetto delle regole dell'Ats: non per nulla il sopralluogo si è concluso in maniera favorevole".

Un altro hub aprirà presto anche a Maracalagonis e un terzo a Burcei.

