Sinnai, aperta la mostra World Press PhotoDedicata al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria
Chiusa recentemente a Solanas, ha riaperto oggi al museo di Sinnai la mostra World Press Photo, tra le esposizioni più rilevanti a livello mondiale dedicate al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria.
L'esposizione- come si legge in una nota del Mua- presenta progetti fotografici vincitori dell’edizione 2025 del concorso World Press Photo, selezionati tra 59.320 immagini inviate da 3.778 fotografi provenienti da 141 Paesi. Le opere documentano temi cruciali dell’attualità globale, tra cui conflitti, migrazioni, cambiamenti climatici e storie di resilienza umana, contribuendo alla costruzione di una memoria visiva condivisa.
L’iniziativa -chiude la nota-è promossa con il sostegno della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sinnai e di Sardinia to do, con la collaborazione di ASCE (Associazione sarda contro l’emarginazione) e dell’associazione socioculturale Ardesia>. La rassegna potrà essere visitata sino al 12 ottobre al museo di via Colletta, a Sinnai.