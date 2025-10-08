Sinnai, al via le domande per accedere ai contributi per il trasporto degli studenti con disabilitàPer l’assistenza e il supporto per l’invio telematico delle domande è possibile rivolgersi allo Sportello di Inclusione digitale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aperta al Comune di Sinnai la procedura per presentare la domanda di contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti superiori in questo anno scolastico. Le domande devono essere presentate al Comune di Sinnai esclusivamente tramite l’uso di SPID di livello 2, unico strumento per accedere ai servizi digitali dell’Ente entro il 31 ottobre, utilizzando solo ed esclusivamente l’apposito modulo. Da allegare la certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l'impossibilità di un’autonoma fruizione del servizio di trasporto di linea, la fotocopia della certificazione in corso di validità attestante la minorazione, singola o plurima, che ha ridotto gravemente l’autonomia personale; lafotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del secondo genitore;
Per l’assistenza e il supporto per l’invio telematico delle domande è possibile rivolgersi allo Sportello di Inclusione digitale, un servizio gratuito dedicato a tutta la cittadinanza.