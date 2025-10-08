il guasto
08 ottobre 2025 alle 16:37
Sinnai, si rompe la condotta in via Cherubini: tecnici in azioneIntervento di Acquavitana per le riparazioni
A causa di una improvvisa rottura di una condotta idrica nella Via Cherubini, a Sinnai l'erogazione dell'acqua potabile verrà sospesa per alcune ore nella stessa via e nelle vie limitrofe. Le squadre di Acquavitana stanno già intervenendo per limitare il disagio agli utenti.
