Si è conclusa con un buon sesto posto l’esperienza del Veloclub Sarroch al Trofeo Coni 2025 che si è tenuto a Lignano Sabbiadoro, in Friuli. Per tre giorni, la manifestazione nazionale dedicata ai giovani atleti provenienti da ogni regione d’Italia, ha ospitato le gare di tutte le discipline olimpiche, dando risalto al futuro dello sport azzurro.

Nel ciclismo, a rappresentare la Sardegna è stato chiamato il quartetto composto da Nicolò Romanino, Ginevra Fadda, Luca Murgia e Federico Miliddi, capace di totalizzare 35 punti e piazzarsi a pari merito al sesto posto con i giovani ciclisti provenienti dalla Puglia.

Luciano Spano, presidente del Veloclub Sarroch, è soddisfatto dell’ottimo risultato dei talenti della società, e ricorda i successi raccolti durante il 2025: «Durante la semifinale della prova gimkana/sprint abbiamo commesso un piccolo errore che ci è costato una decina di secondi, ma i ragazzi sono stati bravissimi a rimontare fino a soli tre secondi dagli avversari. Hanno sfiorato la finale per il primo e secondo posto, ma quello che ha colpito tutti è stata la loro determinazione e grinta. Il pubblico li ha applauditi, e per noi è stata una grande soddisfazione. Il risultato del Trofeo Coni arriva al termine di una stagione straordinaria per il Veloclub Sarroch, durante la quale siamo riusciti a centrare il titolo regionale Giovanissimi su tre prove, il Campionato regionale meeting, il Campionato provinciale, e a conquistare un 3° posto assoluto al Meeting Nazionale di Società di Viareggio, portando a casa 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Non solo, siamo arrivati secondi nella staffetta Bicimparo nazionale, primi nella fase regionale Bicimparo, e abbiamo vinto anche il Campionato regionale Team Relay a Tertenia, dove il nostro quartetto Romanino–Fadda–Murgia–Miliddi ha conquistato il titolo, e un secondo quartetto del club – composto da Mitidieri, Cappai, Pinna e Salis - si è piazzato al 2° posto. Il risultato di Lignano è la ciliegina sulla torta e dimostra come il Veloclub Sarroch stia lavorando benissimo: da noi i ragazzi crescono con valori come passione, impegno e spirito di squadra».

