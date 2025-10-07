la decisione
07 ottobre 2025 alle 22:29
Quartu, viola le prescrizioni del giudice: operaio finisce ai domiciliariLa segnalazione dei carabinieri, stretta del Tribunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla magistratura uscendo dalla propria dimora in orari non consentiti.
I carabinieri della Stazione di Quartu hanno fatto la segnalazione al Tribunale che ha firmato una ordinanza che dispone per l’operaio la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico con braccialetto, in sostituzione della precedente misura dell’obbligo di dimora.
© Riproduzione riservata