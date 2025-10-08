I carabinieri della Stazione di Samatzai hanno tratto in arresto un operaio di 21 anni residente a Pimentel per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni.

I militari hanno notato il giovane a bordo di un’auto e, notando il suo ingiustificato nervosismo, hanno deciso di procedere a un controllo.

Nel corso delle perquisizioni sono così saltati fuori una dose di marijuana e un coltello a serramanico, oltre a denaro contante. È quindi scattata un’ispezione presso la sua abitazione, dove è stato trovato quasi un etto e mezzo di marijuana e hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e diversi coltelli con tracce di sostanza stupefacente, verosimilmente utilizzati per preparare le singole dosi.

All’interno di un borsello, inoltre, è stata rinvenuta una pistola a salve con matricola abrasa e priva del tappo rosso, insieme a una cartuccia compatibile e a due proiettili calibro 9x21 detenuti illegalmente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, così come il denaro contante nelle disponibilità del giovane, ritenuto possibile provento dell’attività illecita di smercio.

Al termine degli accertamenti il 21enne è stato posto ai domiciliari e la droga sequestrata. Sulla pistola verranno invece svolti alcuni accertamenti per verificare se le modifiche fatta la rendano atta a sparare, condizione che aggraverebbe ancor di più la posizione dell'arrestato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata