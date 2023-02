Al via da questo pomeriggio a Sinnai le manifestazioni dell'antico carnevale (Su cranovali sinniesu), con maschere, sfilate, una classica commedia dialettale che dagli anni Cinquanta ha fatto la storia degli appuntamenti di carnevale.

Organizza il Comune con la collaborazione delle associazioni locali. Oggi ore 15.30 una sfilata di carri, gruppi e singoli di maschere allegoriche. Alle 19 in Piazza Santa Barbara, l’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Sinnai e Dintorni proporrà la commedia in lingua Sardo-Campidanese denominata “Cranovali mottu”, con zeppole e risate per tutti.

Domani, 26 febbraio alle 10 in Piazza Santa Vittoria, si svolgerà la Pentolaccia per grandi e piccini, a cura della Pro Loco Sinnai.

E sempre domani dalle ore 15: per le vie del paese e arrivo a Sant’Isidoro sarà riproposta la caccia al cervo, la rappresentazione de Is Cerbus e de Is Cerbixeddus, con la partecipazione delle maschere ospiti: “Bois – Fui Janna Morti” di Esclaplano, “Martis De Agoa” di Maracalagonis, “Su Maimoni e Is Ingestusu”, di Tertenia e “Su Maimulu” di Gairo, a cura dell’Associazione Is Cerbus.

