Oggi a Sinnai carnevale con 400 alunni delle scuola dell'infanzia di Piazza scuole e via Perra e delle scuole primarie Sant'Isidoro, Via Caravaggio e Via Perra. Si sono ritrovati tutti in Piazza Santa Barbara, punto di ritrovo e di partenza del corteo.

Ad accogliere le alunne e gli alunni erano presenti gli operatori qualificati di un’agenzia di spettacolo e animazione artistica che hanno provveduto alla realizzazione di giochi e balli e ad intrattenere i piccoli con la musica, in un clima di allegria tipico del Giovedì Grasso.

Dopo aver sfilato per le vie Roma, Funtanalada, Mameli e Giardini, il corteo è giunto in Piazza S.Isidoro e ha chiuso il percorso con i saluti dei partecipanti, sempre accompagnato dalle attività di animazione e intrattenimento.

Lo svolgimento della manifestazione è stato possibile anche grazie al prezioso ruolo delle associazioni di protezione civile Vab Sinnai e MA.SI.SE. e delle associazioni di volontariato e soccorso sanitario Misericordia Sinnai e AVIS Sinnai.

