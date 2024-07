Simone Furia Calledda, 42 anni, è il sesto morto sul lavoro quest’anno in Sardegna. È stato colpito da una ruspa ieri in uno stabilimento di trattamento e riciclaggio rifiuti, la tragedia è avvenuta nel cantiera della Ecosansperate s.c.r.l. nella zona industriale di Macchiareddu.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava lavorando intorno all’area d’azione di una grande ruspa, impegnata nello spostamento di alcuni rifiuti che si trovavano in un piazzale. Un lavoro di routine ma durante una manovra, per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio sarebbe stato colpito dal mezzo, riportando gravi ferite alla testa.

Inutili purtroppo i soccorsi. Enorme il dolore dei colleghi, rimasti sempre vicini al luogo della tragedia. La notizia si è diffusa rapidamente, arrivando in breve tempo a Iglesias, dove Furia era nato e viveva con la moglie Silvia e dove lascia un vuoto incolmabile.

Tutti i dettagli nell'articolo di Angelo Cucca su L’Unione sarda in edicola e sull’edizione digitale

