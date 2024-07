Ancora una tragedia sul lavoro in Sardegna: un operaio di 42 anni, residente a Iglesias, è morto stamattina in un’azienda per il trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Macchiareddu, comune di Uta.

Da quanto si apprende, sarebbe stato colpito da una pala meccanica.

Immediato l’allarme con intervento dell’ambulanza India 19 di Uta e del personale del 118. È arrivato anche l’elisoccorso ma per il 41enne non c’è stato niente da fare.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti sull’ennesima morte sul lavoro.

«Secondo le prime ricostruzioni – spiegano proprio i carabinieri - l'incidente è avvenuto mentre un mezzo di lavoro stava manovrando per lo spostamento di rifiuti. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha investito l'uomo che si trovava a piedi nell'area di manovra. L'operatore del mezzo, non appena si è accorto dell'incidente, ha allertato i soccorsi, ma purtroppo per il 42enne non c'è stato nulla da fare».

I militari sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente per avviare le indagini e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti. «Nel prosieguo delle attività – aggiunge una nota dell’Arma – verranno svolti tutti gli accertamenti che la procura riterrà utili non solo per determinare le responsabilità ma anche per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda».

