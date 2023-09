Nei giorni scorsi, il Comune di Siamanna ha pubblicato il bonus a favore degli studenti universitari per l’anno accademico 2022/2023. Un contributo è dedicato agli studenti universitari, un altro alla laurea.

L’esecutivo guidato da Franco Vellio Melas ha destinato, in totale, la somma di 2.500 euro al bonus. L’importo massimo, per studente, per entrambe le linee di intervento, ammonta a 600 euro l’uno. Ne potranno beneficiare coloro che non hanno compiuto 25 anni e sono iscritti alla triennale, 27 anni per la laurea magistrale o a ciclo unico.

Inoltre, gli iscritti al primo anno nel 2023/2024 devono aver conseguito il diploma con votazione di almeno 80, mentre gli iscritti agli anni successivi al primo devono avere una media voti di 26 su 30. Stessi requisiti per il bonus Laurea, con la differenza che il voto di laurea dovrà essere uguale o superiore a 99 su 110.

Verrà assegnato un ulteriore premio di 100 euro per i laureati con 110 e lode. Le domande andranno presentate entro il 15 ottobre.

