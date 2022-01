Si sono introdotti, nella serata di ieri, poco dopo le 20, nell’edificio destinato a colonia estiva ed invernale dell’oratorio San Filippo Neri, in località Sa Tiria, a Dolianova.

Protagonisti tre soggetti, con il volto coperto da un passamontagna, che dopo aver divelto l'inferriata di una porta finestra del salone principale della struttura, e forzato il relativo infisso in alluminio, hanno quindi fatto razzia di suppellettili varie, generi alimentari e telecamere dell'impianto di videosorveglianza, caricando poi il tutto su un’autovettura Citroen Picasso, parcheggiata nelle vicinanze, con cui hanno provato a darsi alla fuga.

Sorpresi dai carabinieri, i malviventi sono però finiti con l’auto in una cunetta posta a lato della strada: in due sono riusciti a fuggire, mentre il terzo è stato fermato e identificato.

Si tratta di un 54enne di Dolianova, operaio, arrestato per furto aggravato in concorso con altri, al momento ignoti.

L’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza con rito per direttissima, prevista questa mattina al Tribunale di Cagliari.

La refurtiva, recuperata, è stata restituita all’oratorio diocesano.

