Una fila lunga oltre cinque chilometri lungo la strada statale 387 che collega la Statale 554 a Dolianova e Serdiana. È quanto gli automobilisti hanno dovuto affrontare, e ancora affrontano, questa mattina. Chi si è trovato all’improvviso davanti alla coda ha pensato a un incidente, come non di rado capita.

Invece no: percorsi alcuni chilometri si scopre che si tratta della solita brillante idea, in capo a chi non si sa, di intervenire sulle cunette con lo sfalcio dell’erba proprio nelle ore peggiori per la circolazione: quelle nelle quali ci si dirige verso l’ufficio e si accompagnano i figli a scuola.

E arrivati a Cagliari non si sta meglio: un piccolo incidente sull’asse mediano ha bloccato la strada in direzione Pirri, con conseguenze devastanti su viale Marconi, dove arrivare a Cagliari è diventato impossibile per ore.

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