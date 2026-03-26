Sfalcio sulla 387, cinque chilometri di fila. E a Cagliari caos tra Asse mediano e viale MarconiNuova mattinata da incubo per chi si sposta sulle strade del Cagliaritano: ci si mettono anche interventi lungo strada all’ora di punta
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Una fila lunga oltre cinque chilometri lungo la strada statale 387 che collega la Statale 554 a Dolianova e Serdiana. È quanto gli automobilisti hanno dovuto affrontare, e ancora affrontano, questa mattina. Chi si è trovato all’improvviso davanti alla coda ha pensato a un incidente, come non di rado capita.
Invece no: percorsi alcuni chilometri si scopre che si tratta della solita brillante idea, in capo a chi non si sa, di intervenire sulle cunette con lo sfalcio dell’erba proprio nelle ore peggiori per la circolazione: quelle nelle quali ci si dirige verso l’ufficio e si accompagnano i figli a scuola.
E arrivati a Cagliari non si sta meglio: un piccolo incidente sull’asse mediano ha bloccato la strada in direzione Pirri, con conseguenze devastanti su viale Marconi, dove arrivare a Cagliari è diventato impossibile per ore.