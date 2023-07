Una serata movimentata sul fronte incendi quello di martedì scorso nell’hinterland cagliaritano.

Nella campagne di Settimo San Pietro diversi volontari sono intervenuti per domare le fiamme di un vasto rogo che dalla vegetazione si è propagato ad autoveicoli, capannoni e una casa.

Fra le squadre in campo, anche il Nos di Quartu Sant’Elena che, dopo aver contribuito a domare l’incendio è andata oltre. Notando un cagnolino rimasto gravemente ustionato alla schiena, i volontari sono prontamente intervenuti, prestando i primi soccorsi con la medicazione.

Il meticcio dopo le cure (Onano)

Per il meticcio, strappato dalla furia delle fiamme, sono già in corso dei miglioramenti e appare ormai avviato verso la guarigione. Il gesto del Nos non è passato inosservato sui social, dove si è guadagnato decine di commenti di plauso.

