Nella Casa Dessy a Settimo San Pietro si è svolto il saggio musicale e di canto corale di fine anno della Scuola civica di musica "Giuseppe Verdi" di Sinnai di cui fa parte anche il Comune di Settimo. Un appuntamento attesissimo che ha avuto un buon successo. L’istituzione della Scuola Civica risale all’anno 1998 ad iniziativa dei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis, come documentato dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 15 del 25 marzo, n. 23 del 2 aprile e n. 24 del 30 marzo dello stesso anno.

Il suo avvio fu reso possibile dalla disponibilità dell’Associazione Musicale – Banda Comunale “G.Verdi” .

Nasceva per rispondere alla pressante esigenza di istruzione musicale manifestata dai cittadini e dalle loro spontanee organizzazioni musicali, prevalentemente a carattere bandistico.

Dalla sua istituzione e fino ad oggi, anche a seguito della partecipazione del Comune di Dolianova avvenuta nel 2007, la Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” è progressivamente cresciuta diventando un solido ed insostituibile punto di riferimento per la formazione musicale e per la promozione culturale del territorio, come dimostrato dalla crescente capacità di attrarre nuovi allievi provenienti non solo dai comuni aderenti ma anche dell’intero ambito dell’area vasta cagliaritana e dall’importanza delle manifestazioni culturali promosse o partecipate.lativo Regolamento Generale.

