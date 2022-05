Un gesto per non dimenticare. Tre anni fa nella piazza del Municipio a Settimo San Pietro furono messi a dimora alcuni ulivi. Ai piedi di uno di questi alberi, era stata sistemata una pietra commemorativa in ricordo di Peppino Impastato, siciliano, assassinato il 9 maggio del 1978 dalla mafia: oggi l’anniversario della sua morte è stato ricordato anche in paese. L’amministrazione comunale di Settimo San Pietro ha deposto una confezione di fiori sulla pietra commemorativa sotto l’ulivo.

Peppino Impastato è stato ammazzato 44 anni fa a Cinisi dove si era candidato per le elezioni comunali. Fu ucciso mentre si preparava al suo ultimo comizio elettorale. Tanti i Comuni che anche in Sardegna lo ricordano intitolandogli strade.

© Riproduzione riservata