Settimo San Pietro, schianto auto-moto: un feritoIl centauro è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo
Incidente stradale poco fa sulla circonvallazione Settimo-Sinnai all'altezza dello svincolo per Settimo. Coinvolte una moto e un'auto col centauro finito a terra. Immediati i soccorsi, col motociclista accompagnato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Quartu e di Sinnai per risalire alla dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabilità. L'incidente si è verificato all'incrocio fra la circonvallazione e una stradina di campagna.