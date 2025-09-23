Incidente stradale poco fa sulla circonvallazione Settimo-Sinnai all'altezza dello svincolo per Settimo. Coinvolte una moto e un'auto col centauro finito a terra. Immediati i soccorsi, col motociclista accompagnato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni  non destano preoccupazioni. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Quartu e di Sinnai per risalire alla dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabilità. L'incidente si è verificato all'incrocio fra la circonvallazione e una stradina di campagna.

© Riproduzione riservata