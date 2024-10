Riprendono sabato a Settimo San Pietro gli appuntamenti di "Grappoli in festa" che stanno riscuotendo un grosso successo. Alla scoperta del passato lontano ma anche vicino tra siti archeologici, la malvasia e anche la birra. Sabato sera a Casa Baldussi, uno dei monumenti della Settimo della bella èpoque e dell'agricoltura che dava ricchezza e lavoro, si entra nel vivo dell’argomento con il massimo esponente ed esperto di Malvasia, Gilberto Arru che ci parlerà della storia del vitigno, dalle sue origini a oggi. Davide Piga, giovane birraio di successo di Settimo San Pietro, parlerà di Vino e Birra, nuovi sbocchi per la Malvasia. Seguirà la degustazione di Birra alla Malvasia e al Carignano offerta ai partecipanti. Tanti i successi della birra made in Settimo: fra questi anche l'oro al "Barcellona Beer Challenge 2024". A partecipare sono state oltre 1400 birre provenienti da diverse parte del mondo, suddivise per categoria. Una buona rappresentanza proveniente dalla Sardegna ha portato a casa una serie di premi e riconoscimenti significativi per il movimento brassicolo isolano.

Importante e prestigiosa la medaglia conquistata dal birrificio Harvest di Davide Piga, di Settimo San Pietro, un eccezionale primo posto con la sua Carignosa, IGA realizzata con l’aggiunta di sapa di Carignano del Sulcis nella categoria "Alternative Fermentable".

Domenica 20 ottobre, sempre in Casa Baldussi, saranno la storia e l’archeologia ad essere protagoniste. Gianfranco Tore spiegherà le ragioni storiche della viticoltura in Sardegna, mentre l’archeologo Giacomo Paglietti e l’Archeobotanico Mariano Ucchesu parleranno di vino e vinificazione in età nuragica. Durante l’evento sarà proiettato un breve video a cura dell’Associazione PaleoWorking, sui palmenti rupestri curato dall’archeologa Cinzia Loi. A seguire degustazione della Malvasia. «A giorni-dice il sindaco Gigi Puddu-inizierà la Festa della Malvasia: due giorni straordinari mirati al rilancio di quella malvasia che ha fatto la storia di Settimo. Attendiamo tanti visitatori con due giorni ricchi di appuntamenti. Ringrazio tutti gli organizzatori e i produttori che si metteranno in gioco con la loro malvasia».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata