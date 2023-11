Nei giorni scorsi un dibattito sulla violenza di genere. Giovedì prossimo una fiaccolata. Un Comitato spontaneo antiviolenza è sorto a Settimo San Pietro affinché la tragedia di Giulia Cechettin e delle altre 105 donne italiane uccise nell’ultimo anno in Italia non sia dimenticata.

Per questo, il Comitato ha deciso di scendere subito in Piazza per Giulia: lo farà giovedì alle 18,30, con un corteo che partendo dalla panchina rossa di Piazza Sandro Pertini, si snoderà fra le vie del paese. Con l’invito a tutti di vestirsi in rosso.

«Ognuno - è scritto nel comunicato del Comitato spontaneo - può fare qualcosa. Ciascuno nel proprio ruolo e nel proprio ambiente può rendersi utile affinché avvenga un cambiamento culturale vero, per 365 giorni e non solo quando queste tragedie balzano tristemente agli onori della cronaca».

