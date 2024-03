Si è avvicinato all’abitazione di un trentenne a Settimo San Pietro e ha dato fuoco al portoncino d’ingresso. È fuggito ma senza fare molta strada: ha accusato un malore, forse perché intossicato dal fumo del rogo. Sono stati i carabinieri di Sinnai a prestargli i primi soccorsi, avvisando il 118: l’uomo, un 55enne cagliaritano, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti. Ovviamente è stato identificato e denunciato.

Ancora da capire le motivazioni del gesto avvenuto nella notte tra ieri e oggi. I militari sono stati avvisati della presenza di un uomo con felpa e cappuccio e occhiali di sole che vagava durante la notte. Per questo hanno raggiunto la zona. Subito dopo il rogo (che ha causato danni non gravi) hanno rintracciato il 55enne che non stava bene.

Le fiamme sono state spente rapidamente e ora i carabinieri indagano per capire se si sia trattato di un atto intimidatorio, di una vendetta o di un’azione vandalica.

© Riproduzione riservata