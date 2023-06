A Settimo San Pietro è rientrato in parrocchia il simulacro di San Giovanni Battista, dopo una notte trascorsa nella chiesetta campestre protetta da ulivi secolari.

Momenti di grande fede e una bella festa, grazie all'impegno della parrocchia e del comitato della sagra. Dopo la messa in campagna celebrata dal parroco don Giuseppe Orrù e il ritorno in paese, è iniziata la “XVIII sagra della pecora”, dove non è mancato l’intrattenimento musicale, con tributo a Fabrizio De Andrè.

Oggi alle ore 19 nella Parrocchia si celebrerà un’altra santa messa in onore dei defunti.

A seguire processione del simulacro di San Giovanni Battista per le vie del paese ,accompagnata dalla banda musicale di Monastir e dai gruppi folk.

Alle ore 21.30, infine, sul sagrato della Chiesa parrocchiale commedia dialettale della compagnia teatrale Sacro Cuore “Viuda de guerra” .

© Riproduzione riservata