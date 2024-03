Il Consiglio Comunale di Settimo San Pietro ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal gruppo di maggioranza sul conflitto Israelo-Palestinese.

In particolare il testo della mozione «condanna gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso ma anche la pesantissima risposta israeliana che ha determinato una gravissima situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, con migliaia di morti e feriti tra i civili, ospedali distrutti, cittadini alla fame e aiuti umanitari purtroppo insufficienti».

«Dal nostro piccolo Comune, pur consapevoli di essere infinitesimali nella geografia mondiale - è detto nella mozione - parte una forte richiesta per un immediato cessate il fuoco tra le parti in conflitto e per un ritorno al tavolo delle trattative diplomatiche che parta dalla prospettiva di arrivare alla soluzione abbastanza condivisa, in quasi tutto il mondo, di due Stati per due Popoli».

© Riproduzione riservata