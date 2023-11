Ha compiuto oggi 102 anni la nonnina di Settimo San Pietro.

Maria Carta è stata festeggiata dai familiari alla presenza del sindaco Gigi Puddu, dell’assessora ai Servizi sociali Nicoletta Pitzalis e del parroco, don Giuseppe Orrù. Sta bene e ricorda il passato con grande lucidità. Vive nella sua abitazione vicino alla parrocchia.

Una donna religiosissima: non si è mai sposata. Ha vissuto nel culto dei fratelli e dei nipoti, sempre sorretta da una fede di ferro. La nonnina è stata addirittura undici volte a Lourdes e tre a Fatima in viaggi organizzati. È stata anche tre volte in Argentina a trovare un fratello, Salvatore, emigrato, morto alcuni anni fa. Tanti gli ultracentenari nati in paese.

L’ultima, Santina Pisu, è morta pochi mesi fa all’età di 108 anni. In passato due sorelle, Daniela e Ida Pisu, hanno vissuto 108 e 105 anni. Una bella storia che si allunga nel tempo in un paese sino a quarant'anni fa ad economia prevalentemente agricola.

