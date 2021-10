La sistemazione degli impianti sportivi di Settimo San Pietro sarà completata con la costruzione di nuovi spogliatoi. I fondi arrivano attraverso una variazione di bilancio approvata dalla Giunta comunale che libera 460mila euro da utilizzare appunto per costruire gli spogliatoi e per realizzare altre opere come la sistemazione di parcheggi e interventi necessari per favorire il deflusso delle acque piovane nella lottizzazione C4, in via Ariosto, dove in passato si sono registrati non pochi inconvenienti.

I lavori per gli spogliatoi nel campo sportivo saranno avviati la prossima primavera con la conclusione della stagione agonistica per non creare disagi durante i campionati di quest'anno. Gli attuali spogliatoi, ormai inadeguati, saranno demoliti dando spazio alla nuova struttura. A luglio scorso era stato inaugurato il campo rifatto con fondo in erba sintetica, con la nuova illuminazione e il nuovo impianto di irrigazione.

