“Di cosa è fatta la speranza”. Non è un esercizio di retorica bensì il titolo del libro di Emmanuel Exitu, un romanzo edito da Bompiani che racconta la vita di Cicely Saunders, medico e filosofa britannica (1918-2005) che si prese cura degli incurabili e diede vita alla diffusione degli Hospice, valorizzando l’importanza delle cure palliative.

Luogo migliore per presentare il libro (venerdì 7 giugno, inizio ore 18:30) non poteva essere quello della sala eventi dell’Hospice “Madonna di Fatima” di Settimo San Pietro (via Stazione, 130). Sarà presente l’autore, autore televisivo e drammaturgo per il Teatro di Documenti. Dal suo romanzo “La stella dei Re” ha tratto la sceneggiatura per l’omonimo film Rai.

Il documentario “Greater – Sconfiggere l’Aids”, che ha girato negli slum di Kampala (Uganda), è stato scelto da Spike Lee come miglior documentario del Babelgum Contest a Cannes 2008. Un riconoscimento che gli ha permesso di realizzare altri documentari per «raccontare la speranza vissuta non come happy end ma come fiamma che brucia dove pensiamo che sia impossibile… eppure brucia».

