Il Ministero degli interni ha concesso al Comune di Settimo San Pietro un contributo di 120mila euro per la sicurezza del paese.

Si prevede l'installazione di altre venti telecamere in aggiunta alle dieci recentemente piazzate in punti strategici dell'abitato. Il finanziamento per la sicurezza degli abitati ha interessato diversi altri Comuni della Sardegna dopo un incontro in prefettura con i sindaci dei Comuni che avevano presentato un loro progetto sulla sicurezza.

