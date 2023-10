Il Comune di Settimo San Pietro ha ottenuto un finanziamento di 485mila euro per la sistemazione idraulica della zona periferica di Is carroppus e del Rio Su Leunaxiu. Prevista una serie di interventi per favorire il regolare deflusso delle acque fluviali che spesso sono straripate provocando danni e disagi. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi.

Per gli attraversamenti del Rio “Su leunaxiu” è prevista la manutenzione straordinaria degli stessi, con la sostituzione dei tubolari esistenti e l’inserimento di un manufatto. A Is carroppus è programmata la demolizione del tombino nella via Redipuglia e il ripristino dell’alveo naturale e degli argini del Rio Is Cungiaus. In programma pure la pulizia e la bonifica del sito.

Raffaele Serreli

